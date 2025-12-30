落語家の初代林家三平さんの妻で、エッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ、本名同じ）さんが２４日、老衰のため死去した。９２歳だった。２９日に近親者のみでの葬儀を終え、長男で喪主の林家正蔵（６３）が公式サイトで発表した。「昭和の爆笑王」と呼ばれた三平一門を隆盛に導いたおかみさんであると同時に、東京大空襲で家族を失い、戦災孤児となった経験を著書や講演などで伝え、平和への思いを訴え続けた。昭和１０