スピードスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねた全日本選手権が２８日に閉幕し、女子のエース・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、男子の森重航（２５）＝オカモトグループ＝ら代表１４人が出そろった。男子５００メートルの元世界記録保持者で、２０１０年バンクーバー五輪銅メダリストの加藤条治さん（４０）がメダル争いの行方を占った。＊＊＊日本スケート連盟が掲げるメダル目標は「複数の