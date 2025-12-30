第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する２１チームの区間登録が２９日、発表された。３年ぶり９度目の優勝を目指す駒大は伊藤蒼唯（あおい、４年）を切り札として６区に投入した。＊＊＊駒大は５人の主力を補欠に組み入れ、他校の動向をうかがう戦略をとったが、３年ぶり９度目の総合優勝に向けて特に狙いを持って配置したのが６区だ。今季は青学大、駒大、国学院大、中大の“４強”が優勝候補と言われる中で、