第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する２１チームの区間登録が２９日、発表された。史上初となる同一校２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）ら主力を補欠に温存する一方で、山区間の５、６区に松田祐真、石川浩輝のルーキー２人を抜てきした。＊＊＊直近の１１年で優勝８回。箱根路を初制覇した２０１５年から圧倒的な強さを誇る青学大の原晋監督（５８）は落ち着いた表