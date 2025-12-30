◆第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦金沢学院大付（石川）２―１日章学園（宮崎）（２９日、駒沢陸上競技場）２大会連続２度目の出場の金沢学院大付はエースＦＷ家辺（やべ）凛太朗の２ゴールで日章学園を２―１で下し、２大会連続で初戦を突破した。前半２０分に自ら獲得したＰＫこそ外したが、前半２６分に相手のパスミスからボールを受けたＦＷ家辺がミドルシュートを放つと、ＧＫがはじき損ねてしまったボール