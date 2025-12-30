今秋の東都大学野球リーグ入れ替え戦では、１、２部と２、３部、３、４部の全てで下位校が２戦２勝し、昇格するという出来事があった。４部１位からの３部昇格を果たした一橋大で、初戦の先発マウンドを託され、７回途中を１失点と好投したのが最速１４８キロ右腕の斎藤諒太郎（４年＝盛岡一）だ。高校時代から球速１７キロ増でエースに躍り出た秀才右腕。その野球人生は、花巻東・菊池雄星への憧れから始まった。（編集委員・加