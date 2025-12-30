ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が29日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着姿でのピアノ動画を投稿した。白ドット柄の茶色いハイレグビキニ水着姿を披露。「水着でピアノ弾くと『風邪ひくよ〜』ってよく言われるから頭だけは暖かくした笑」と白いニット帽をかぶって、宮崎駿監督アニメ映画「千と千尋の神隠し」の久石譲氏「いつも何度でも」を奏でた。また、別の投稿では、「白似合う？」と問いかけ、