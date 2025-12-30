アメリカのトランプ大統領は29日、ベネズエラにある麻薬を船に積み込むための港湾施設を攻撃したことを明らかにしました。アメリカ・トランプ大統領「船に麻薬を積み込む埠頭付近で大規模な爆発があった。彼らは船に麻薬を積み込むので、我々は全ての船を攻撃し、その地域を攻撃している」トランプ大統領は29日、ベネズエラにある麻薬を船に積み込むための港湾施設を攻撃したと表明しました。具体的な場所や攻撃の方法など詳細につ