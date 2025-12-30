モデルの谷碧（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「この水着、過去1ハイレグ」とつづり、布面積が少ない衝撃的な紫色のハイレグ水着ショットを公開。波打ち際で立ち膝となり、笑顔を見せた。また、別の投稿ではクリスマスに「トナカイになったよ」とベージュと茶色のひもビキニ水着姿もアップ。トナカイのカチューシャもつけた。ファンやフォロワーからも「めっちゃくちゃ可愛い」「聡明で美