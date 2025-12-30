三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第113回は、「勉強に挑む姿勢」について考える。「数学の天才」が生み出した数式の真実東京大学の受験に自信がなくなった天野晃一郎に、東大合格請負人の桜木建二は「叩いてかぶってジャンケンポン」の勝負を持ちかける。15連敗の後にようやく1勝できた天野に、桜木は「合格