ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが３０日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を欠席した。杉山真也アナウンサーが「安住アナウンサーですが、きょう夜のレコード大賞出演のため、本日はお休みです」と伝えた。安住アナウンサーは午後５時半から始まる「第６７回輝く！日本レコード大賞」で女優の川口春奈とともに司会を務める。