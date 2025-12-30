タレントのベッキー（41）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日プロレスラーとして再出発したフワちゃん（年齢非公表）をねぎらった。ベッキーは「おつかれさま！」とつづり、額に汗を光らせたフワちゃんと抱き合う写真を投稿した。フワちゃんは22日に自身のインスタグラムのストーリーズで「フワの大好物をたらふく持って道場に来てくれた♪＃うれしすぎ」とベッキーから差し入れがあったと明かしている。ベ