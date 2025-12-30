【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、ウクライナ無人機がロシア大統領公邸を攻撃したとのロシアの主張について「プーチン大統領から聞いて非常に腹を立てている。事実はいずれ分かるだろう」と記者団に述べた。