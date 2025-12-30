◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦高川学園3―0福井商（2025年12月29日NACK）高川学園は変幻自在のセットプレーが武器だが、流れの中での3ゴールで快勝した。前半19分、GK高城から右サイドでロングボールを受けたスーパー1年生FWの原田が豪快に右足を振り抜いて先制点。「大舞台で（得点を）取れたことがうれしい」とかみしめた。オレンジを基調にするJ2大宮の本拠地NACK5で、高校生の“オレンジ軍団”が躍動した