小林陵侑＝3月、ノルウェー・トロンヘイム【オーベルストドルフ共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は29日、ドイツのオーベルストドルフで伝統のジャンプ週間開幕戦を兼ねた個人第12戦（ヒルサイズ＝HS137m）が行われ、4度目のジャンプ週間総合優勝を目指す小林陵侑（チームROY）は133m、136mの合計295.0点で6位だった。ドメン・プレブツ（スロベニア）が316.7点で今季6勝目、通算15勝目を挙げた。