NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4343.60（-209.10-4.59%） 金２月限は急反落。時間外取引では、ウクライナの和平協議の進展を受けて利食い売りが出た。売り一巡後は下げ一服となったが、戻りは売られた。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、時間外取引の安値を割り込み、テクニカル要因の売りが出たことに加え、米中古住宅販売仮契約指数の上昇も圧迫要因となった。 MINKABU PRESS