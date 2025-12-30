落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さんが24日午後8時38分、老衰のため都内の病院で死去した。92歳。東京都出身。葬儀は29日に近親者で執り行った。喪主は長男で落語家の林家正蔵（はやしや・しょうぞう、63）。来年1月9日に東京都台東区の寛永寺輪王殿でお別れの式を行う。戦争で家族6人を亡くし、戦後は「おかみさん」として長く一門を支えた激動の人生に幕を下