歌手の郷ひろみ（70）が29日、あす大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）を最後に、紅白から卒業することを発表した。過去にも紅白常連の大物歌手たちが連続出場に終止符を打ち、大きな話題になった。北島三郎は13年12月に会見を開き、出場50回の節目となるその年の紅白で卒業することを発表。会見を開いて宣言するのは異例のことだった。翌14年には47回連続出場を決めていた森進一（78）が“紅白50回定年制”を提案