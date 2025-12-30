◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦水口1―0上田西（2025年12月29日ニッパツ）16回目出場の古豪・水口が前回出場の75回大会以来29年ぶりに勝利を挙げた。後半36分に途中出場のFW中井が頭で決勝弾を決めた。学校創立は1908年で江戸時代の藩校をルーツに持つ。サッカー部は1920年創部。前身の甲賀高時代を含めると100年以上の歴史を誇る。就任4年目の夘田雄基監督（26）は今大会の最年少指揮官で「29年前はまだ生まれ