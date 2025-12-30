巨人の小林がインスタグラムのアカウントを開設した。初投稿は捕手防具を着けて東京ドームでボールを投げる姿とファンに両手を上げる姿、朝井秀樹サブマネジャーとの2ショットなど4枚の写真で「START」と書き込んだ。ストーリーズ機能では同じキャッチボール写真に「インスタ始めました！」と記した。開設から約4時間でフォロワーは4万人を軽く超え、メジャー移籍を目指す岡本らもフォローした。