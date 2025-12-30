ロッテにドラフト1位で入団した最速158キロ右腕・石垣元気投手（18＝健大高崎）が故郷の北海道登別市内のホテルゆもと登別で本紙の取材に応じ、ドジャース・大谷が次々とクリアしたことで知られる「人生設計シート」を作成した。新人王、サイ・ヤング賞、結婚、ロッテスカウト就任など夢を明かした。（取材・構成＝柳内遼平）北海道登別市に故郷がある。体を刺すような冷気が息を白くする温泉街。石垣はホテルの一室にジャ