日本ハムから巨人へFA移籍した松本が地元の埼玉県川口市内での野球教室にヤクルト・並木らとともに参加し、新天地の中堅レギュラーに名乗りを上げた。阿部監督が来季のレギュラー白紙の方針を示している中、「センターをしっかりつかみ取りにいくことが一番大事な目標ではある」と決意を示した。日本ハム時代の先発出場は中堅が最多の239試合を数え「両翼のポジションをいじれる」と魅力を感じる。小学生時代は巨人ファンで、