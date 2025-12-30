◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦興国2―0帝京大可児（2025年12月29日U等々力）6大会ぶり2度目の出場となった興国は2―0で快勝し、待望の全国初勝利。六車拓也監督は「歴史をつくることができて、ポジティブな1勝になりました」と目を細めた。苦しい2カ月間を過ごした。府大会優勝後に部員数人が飲酒していたことが判明。学校側の聞き取り調査で他の問題行為が確認されなかったことから、飲酒した部員を除くメン