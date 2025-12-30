ヤクルトの池山新監督がドラフト1位・松下（法大）ら新人たちに“人気者”になることの大切さを説いた。「ファンの方々に名前と顔を覚えてもらうのがまず一番。ユニホームには名前と背番号があるけど、私服になると覚えられるまでに時間がかかる。いかに1年間で自分を覚えてもらえるかがアピールポイントになる」。現役時代はキャラの濃いチームメートが多く、野球ファンの知名度も高かった。一例としてテレビ番組で高津前