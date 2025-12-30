■Ａクリエイト 207円(+50円、+31.9％) ストップ高 東証プライムの上昇率トップ。アドバンスクリエイト [東証Ｐ]がストップ高。前週末26日の取引終了後、生命保険協会が認定する「認定代理店」に復帰したと発表しており、材料視した買いが殺到した。同社は24年9月期に債務超過となったことを理由に、認定代理店としての認定の有効性が停止されていたが、25年9月期に債務超過を解消したことを受け停止措置が解除された。