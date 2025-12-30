歌手の郷ひろみ（70）が29日、あす大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）を最後に、紅白から卒業することを発表した。郷はこれまで紅白の歴史に刻まれるシーンを数多く残してきた。今でも「伝説」として語り継がれているのが84年の松田聖子（63）との共演だ。当時恋人同士だった2人は「結婚間近」とも言われており、オープニングから手をつないで登場。「うわさのカップル対決」と銘打たれた対戦シーンでは、タキシー