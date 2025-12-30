◇バスケットボール全国高校選手権男子決勝福岡大大堀97―71東山（2025年12月29日東京体育館）東山は3度目の決勝でも、悲願の頂点に立てなかった。大黒柱のガード佐藤凪が厳しくマークされて攻め手を失うと、ミスも出て主導権を奪われた。大沢監督は「大濠さんの守備の強度がすごく高かった。この景色（準優勝）を変えるために何が必要なのか反省したい」と肩を落とした。佐藤凪は1回戦から全て35分以上出場とフル回転