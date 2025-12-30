◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦尚志 6ー0 高松商（2025年12月29日浦和駒場）福島・尚志は前半3分にDF松沢がロングシュートを決めて先制すると、6得点の大勝。最高のスタートに仲村監督は「あんな形で先制点が入ったので相手はびっくりしてくれて、前半だけで3点入ったと思う。いい立ち上がりだった」と選手を称えた。狙い通りの試合展開に持ち込み、松沢も「枠にいけば何とかなると思った。自分が最初にシュー