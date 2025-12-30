◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦広島皆実2―1仙大北上（2025年12月29日ニッパツ）広島皆実は13年度以来12大会ぶりの勝利を挙げた。前半18分にFW野村がPKで先制し、前半34分にMF宇野が右足ミドル弾。後半は主導権を握られたが、1失点でしのいだ。08年度大会覇者の名門だが、最近は出場7大会連続で初戦敗退。近年ユニホームは緑と黒の縦じまシャツ、黒パンツ、赤ソックスだったが、今年度はパンツとソックスを緑に