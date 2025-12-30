◇バスケットボール全国高校選手権男子決勝福岡大大堀97―71東山（2025年12月29日東京体育館）男子決勝が行われ、福岡大大濠が東山（京都）を97―71で退け、史上7校目の連覇で5度目の優勝を果たした。U18トップリーグとの2冠達成。前半から2年生エースの本田蕗以（ろい）、14得点15リバウンドをマークした1年生の白谷柱誠（ちゅそん）ジャックを中心に多彩な攻撃を仕掛け、ゲームキャプテンの榎木璃旺（りお、3年）は両