DeNAの入江がナックルカーブ習得に意欲を見せた。「モイネロ投手（ソフトバンク）やウィック（前DeNA）のような感じをイメージしたい」。150キロ台後半の速球と高速フォークを武器に5年目の今季は前半に守護神を務めるなど50試合で3勝3敗22セーブ6ホールドの飛躍も要所で手痛い被弾を喫する場面もあった。さらに進化するための新球で「カーブを投げる人にいろいろ聞きたい」と意気込んだ。