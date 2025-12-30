◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦金沢学院大付2―1日章学園（2025年12月29日駒沢）金沢学院大付はFW家辺が全2得点を挙げ、チームを勝利に導いた。前半21分に自ら獲得したPKを失敗。それでも5分後にパスミスをカットし、右足で先制点を決めた。これが同校の選手権初ゴール。さらに同点で迎えた同33分には右からのクロスをニアサイドで合わせる技あり決勝弾。チームを2年連続2回戦進出に導き、エースは「しっかりと