キープカルムは今年のしらさぎSで昨年の2冠牝馬チェルヴィニアなど強豪を破り重賞初制覇。以降は中京記念5着、富士S6着だが、短期放牧を挟んで反撃ムードだ。白倉助手は「勝った時に近い状態にようやくなってきた。前回も悪くはないけど、良くなり切らないところがあった」と復調気配を感じている。「マイルCSを（賞金不足で）使えなかったので、ここに目標を切り替えて調整してきた。本来の実力を出せれば恥ずかしくない競