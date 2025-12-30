ブエナオンダは昨年のきさらぎ賞（7着）以来の重賞挑戦。3走前の三年坂S1着でオープン入りして以降もまほろばS2着、キャピタルS3着と安定して上位争い。平田助手は「マイルが合うんでしょうね。徐々にかみあってきました」と評価。「（近3走は）在厩での調整で使うごとにカッカしてきた面があるので、前走後に短期でも放牧に出して精神的にリフレッシュできたのは大きい。今は落ち着いている」と好気配を伝えた。