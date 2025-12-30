カネラフィーナが4連勝の勢いそのままに重賞初制覇を狙う。昨年11月に待望の初勝利を挙げると、そこから破竹の快進撃。秋華賞は4分の1の抽選から漏れてG1出走はかなわなかったが、同日の新潟牝馬Sを好位から押し切って4連勝を決めた。手塚久師は「体が1走ごとに良くなっている。だいぶキレも出てきた」と愛馬の成長に目を細める。中山2000メートルは2勝目を挙げた舞台。「ハンデが重くならなければ」と展望した。