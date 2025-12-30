大みそか放送の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７・２０）のリハーサルが２９日、東京・渋谷の同局で行われた。シンガー・ソングライターのあいみょん（３０）は、１カ月前に切ったというショートカットで登場。写真撮影でＷピースや頭をかくポーズなどを次々とチャーミングに決め「５０センチほど」切ったと明かした。イメチェンの理由を「４年くらい前からヘアドネーションがしたくて、ずっと伸ばしてた」とし「どうせ伸