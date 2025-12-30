土日で計8鞍が行われた。阪神芝2000メートルはショウナンハヤナミが完勝。直線は内に寄れる幼さを見せつつも好位から抜け出し、そのまま突き抜けた。上がり3Fはメンバー唯一の33秒台（33秒7）で、抜け出してからも余力がありセンスの良さを印象付けた。中山はダート1200メートルでジェラートキティが逃げ切りV。直線は追えば追うだけ伸びており距離が延びても対応できそう。1分11秒9の好時計でスピードがあり素材の良さを証明