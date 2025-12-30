「バドミントン・全日本総合選手権」（２９日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）各種目の準決勝が行われ、混合ダブルスで五輪２大会連続銅メダルの渡辺勇大（Ｊ−ＰＯＷＥＲ）が、田口真彩（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）とのペアで、霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）保原彩夏（ヨネックス）組に２−１で逆転勝ちし、初Ｖに王手をかけた。決勝は、今大会がペアデビュー戦の松山奈未（再春館製薬所）緑川大輝（ＮＴＴ東日本）組と対