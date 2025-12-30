『別れを告げない』（白水社）は、2024年にノーベル文学賞を受賞した韓国の女性作家ハン・ガンさんの小説です。1949年に韓国で起きた「済州4・3事件」を題材にしたこの作品のあらすじや読みどころ、本人のコメントなどを紹介します。「別れを告げない」あらすじ『別れを告げない』は韓国の作家ハン・ガンさんによる小説です。2021年9月に韓国で出版され、2024年3月に邦訳が刊行されました。物語は冒頭から不穏な空気に満ちてい