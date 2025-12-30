タレントの安西ひろこ（４６）が３０日までに自身のＳＮＳを更新し、「突発性難聴」と診断されたことを明かした。安西はインスタグラムで「１２月に入って急に左耳が聞こえずらくなりました」と書き出すと、「最初は寝たら治るかな？と何日か様子を見ていたのですが日に日に聞こえづらくなってしまい病院へ行ったら『突発性難聴』と診断されました」と自身の病状について告白した。続けて「病院ではステロイド治療が始まり毎