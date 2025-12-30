阪神・佐野は入団直後だった昨年に続いて2度目の参加となった静岡県人会で、飛躍への思いを強くした。故郷の先輩・岩崎、高橋は1軍経験も豊富で「先輩方の後ろで守りたい、というのはずっと思ってます」と1軍での“共演”を熱望。年明けは中日・村松、DeNA・森と合同自主トレを行う予定で、「スピード感、キレが違いますし、より多くのものを盗んで、学びたい」と先輩遊撃手から進化へのヒントをつかむ構えだ。