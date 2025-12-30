阪神・岩貞が熊本県益城町および益城町の少年野球チーム・中学校等に対して、40万円相当の野球用品等を寄贈した。16年4月14日に発生した熊本地震における復興支援として翌17年から活動を開始。今年はベース、ボールやキャッチャー道具を寄贈した左腕は「“熊本のために頑張ろう”と思える大きな原動力の一つです。引き続き貢献していきたいと思います」と言葉に力をこめた。