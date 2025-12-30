今年で9度目の開催となった「プロ野球静岡県人会」の野球教室には、県内の小学生約150人が参加した。技術指導だけでなく、選手による打撃のデモンストレーションや、トークショーも実施。参加選手では現役最年長の阪神・岩崎は「記憶に残るような日になればうれしい。みんなで盛り上げていけたら」と地元へのさらなる貢献を誓っていた。