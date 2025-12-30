「全国高校サッカー選手権・１回戦、興国２−０帝京大可児」（２９日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）１５試合が行われ、６大会ぶり２度目出場の興国（大阪）が帝京大可児（岐阜）を２−０で退けて大会初勝利をつかんだ。聖和学園（宮城）は那覇西（沖縄）を３−０で下した。奈良育英（奈良）は矢板中央（栃木）とのＰＫ戦を制した。夏の全国高校総体で準優勝だった大津（熊本）は北海（北海道）に７−１で、鹿島学園（茨城