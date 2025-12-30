阪神選手を対象としたSNSとの連動企画「ファンが選ぶ年間MVP大賞」の投票をX（旧ツイッター）上で行い、佐藤輝明内野手（26）が総投票数1480票のうち、過半数の830票を集めて1位に輝いた。ノミネートはスポニチが独断で選出した3選手を加えた計4選手。40本塁打、102打点の今季リーグ2冠に加え、シーズンMVP、ベストナイン、ゴールデングラブ賞獲得と攻守で魅せた圧倒的なパフォーマンスが、ファンからの称賛を集めた。（取材・構