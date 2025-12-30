阪神・嶌村聡球団本部長（５８）がデイリースポーツの単独インタビューに応じ、黄金期に突入したチームに変化の重要性を訴えた。来季は球団史上初のリーグ連覇を目指すが、「優勝したからといってこのままでいくのではなく、２６年仕様に」と強調。国内ＦＡ権を取得した近本光司外野手（３１）の残留、ドラフト、外国人補強、野球振興まで、全３回で語り尽くす。【第２回】−今秋ドラフトでの野手狙いは再来年からのＤＨ制導入