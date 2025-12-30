ロッテの寺地隆成捕手（２０）が２６年度の千葉県会場保安部啓発ポスターに起用されることが決まった。海上保安庁では、海難事故や密漁、密航・密輸などの事件・事故に関する通報先として、２０００年５月１日より海上保安庁緊急通報用電話番号「１１８番」の運用を開始。さらに２０１０年１２月には、毎年１月１８日を「１１８番の日」と制定し、周知活動を強化している。千葉海上保安部では、「１１８番」の重要性を広める