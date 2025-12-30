Ｊ１清水が来季の新戦力として、町田の韓国代表ＦＷ呉世勲（２６）を期限付き移籍で獲得することが２９日までに複数の関係者の話で分かった。清水には２３年以来の復帰となる。交渉は大筋合意に達しており、一両日中に正式発表される見通しだという。呉世勲は韓国の蔚山などを経て２２年に清水へ加入。２４年に町田へ期限付き移籍すると、１９４センチの長身を生かし、チームが志向するロングボール戦術のターゲットとして存在