大みそか放送の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７・２０）のリハーサルが２９日、東京・渋谷の同局で行われ、ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲなどの初出場組が意気込みを語った。アソビシステムによるアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」のＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲとＣＡＮＤＹＴＵＮＥが初出場で爪痕を残すことを誓った。今年の大ヒット曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を披露するＣＡＮＤＹＴＵＮＥが紅組のトップ