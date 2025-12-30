２０２５年の日本シリーズはソフトバンクの４勝１敗で、阪神は日本一を逃した。多くのナインが「力の差」を感じたと証言。その中でも坂本誠志郎捕手（３２）は全５試合でマスクをかぶり、打者の対応力の高さを目の当たりにした。シーズンオフにも「その差」を赤裸々に明かしていたが、試合直後や試合翌日にはどう感じ、どう抑えようとしていたのか。期間中の言葉を振り返る。【第１戦】初回の先発村上は明らかに本調子ではな